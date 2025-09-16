Empresário critica corredor de ônibus na rua Bahia e defende retorno da terceira faixa

O empresário Márcio Sampaio Ocampos utilizou a Tribuna da Câmara de Vereadores de Campo Grande nesta terça-feira (16) para falar sobre os corredores de ônibus da Rua Bahia. O convite para tratar do tema foi feito pelo vereador André Salineiro.

Márcio Sampaio criticou a redução da via de três para duas faixas, sendo a terceira destinada exclusivamente à circulação de ônibus. Segundo ele, "Hoje não está bom nem para ônibus, nem para carros, nem para motos, nem para ninguém. Há três anos, onde havia três faixas, foram reduzidas para duas, e o caos tomou conta".

Ele afirmou que "ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa" e criticou a futura instalação de pontos de ônibus no meio de vias de trânsito rápido, como já aconteceu na avenida Bandeirantes e rua Brilhante. O empresário considera que o modelo foi copiado de outras cidades, mas não se aplica à realidade local.

Márcio Sampaio defende que a prefeitura reordene a Rua Bahia, voltando ao modelo anterior, com os ônibus circulando na faixa da direita e sem corredor no lado esquerdo, que ainda não está em operação. Ele citou como exemplo a rua Rui Barbosa, onde a implantação do corredor reduziu o movimento no comércio e aumentou o congestionamento.

Durante a sessão, alguns vereadores se manifestaram em aparte ao empresario. Ronilço Guerreiro (PODEMOS) disse apoiar os corredores, mas destacou a necessidade de diálogo. Já André Salineiro (PL-MS) afirmou que a mudança na Rua Bahia "foi um assassinato de empresas e gargalo do tráfego", e defendeu o retorno da via ao modelo anterior.

Ao encerrar sua fala, Márcio Sampaio reforçou o pedido de "socorro" e destacou que a obra, iniciada há três anos e meio, gerou redução de faixas e caos no trânsito, classificando o projeto como mal-executado.

