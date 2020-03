Empresários realizarão carreata pelo reabrir do comércio na capital

Apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro e contrários às medidas tomadas pelo Prefeito Marquinhos Trad, para o combate a disseminação do coronavírus na capital, estão organizando uma carreata às 14h desta sexta-feira (27), em frente ao prédio da Prefeitura de Campo Grande.

A medida do fechamento do comércio foi mal recebida pelos pequenos empresários, que afirmam precisar do dinheiro para se sustentar e pagar salários e se fomentou ainda mais após o pronunciamento de Bolsonaro, chamando as medidas de exageradas e classificando o coronavírus como uma “gripizinha”.

No cartaz divulgado pelas redes sociais, chamando a população para a carreata, é estampada uma frase criticando a atuação de Marquinhos.

“Não vamos deixar tudo que conquistamos ir por água abaixo pela ingerência de um prefeito, temos famílias e funcionários que dependem da gente, não podemos para o Brasil”, destaca o cartaz.

Veja o banner divulgado na internet:





Deixe seu Comentário

Leia Também