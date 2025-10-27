Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas

Aliados de Bolsonaro admitem revés político e apontam ressentimento com equipe do ex-presidente americano

27 outubro 2025 - 16h04Carla Andréa, com CNN

Em público, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram minimizar os efeitos do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nos bastidores, porém, o clima é de frustração e desânimo entre bolsonaristas, especialmente diante da ofensiva frustrada liderada por Eduardo Bolsonaro nos EUA.

Fontes próximas à família Bolsonaro, sob reserva, reconheceram que a reunião de domingo representou um revés importante, principalmente para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo interlocutores, há ressentimento entre aliados com figuras ligadas a Trump, como o advogado Martin de Luca, apontado como um dos responsáveis por articular o encontro entre Lula e o republicano nas últimas semanas.

Ainda não há clareza sobre os próximos passos de Eduardo Bolsonaro. Um interlocutor afirmou considerar improvável o retorno imediato do parlamentar ao Brasil, já que ele se tornou alvo de uma denúncia judicial.

Mesmo assim, Eduardo teria indicado a aliados que não desistiu de disputar as eleições do próximo ano, podendo manter sua pré-candidatura ou apoiar o irmão, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em uma eventual corrida presidencial.

Nas redes sociais, tanto Eduardo quanto Flávio criticaram e ironizaram o encontro entre Lula e Trump. Em entrevista, Flávio voltou a atacar o presidente, afirmando que “Lula mentiu” e que Bolsonaro foi tema da conversa entre os líderes.

“Se Bolsonaro fosse página virada, Lula não teria tanto medo de disputar as eleições contra ele em 2026”, declarou o senador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura nega uso de recursos da Saúde para custear transporte coletivo
Política
Prefeitura nega uso de recursos da Saúde para custear transporte coletivo
Deputado federal, Vander Loubet (PT)
Política
Vander Loubet passa por cirurgia nesta terça-feira (28)
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Hugo Motta diz que diálogo volta a ocupar relação entre Brasil e EUA
Encontro entre presidentes finalmente aconteceu
Política
Lula se reúne com Trump na Malásia e discute relações entre Brasil-EUA
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Política
Brasil e Malásia firmam acordo para cooperação na indústria de semicondutores
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Política
Nikolas e Flávio Bolsonaro usam vídeo de IA para criticar fala de Lula sobre traficantes
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Política
Governo entrega nova sede da Procuradoria-Geral do Estado em Campo Grande
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Política
Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata
Transporte público de Campo Grande
Política
Prefeitura tira R$ 1,03 milhão da Saúde para pagamento de transporte coletivo
Lula cumpre agenda internacional na Malásia
Política
Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai