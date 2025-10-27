Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas

Em público, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram minimizar os efeitos do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nos bastidores, porém, o clima é de frustração e desânimo entre bolsonaristas, especialmente diante da ofensiva frustrada liderada por Eduardo Bolsonaro nos EUA.

Fontes próximas à família Bolsonaro, sob reserva, reconheceram que a reunião de domingo representou um revés importante, principalmente para o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Segundo interlocutores, há ressentimento entre aliados com figuras ligadas a Trump, como o advogado Martin de Luca, apontado como um dos responsáveis por articular o encontro entre Lula e o republicano nas últimas semanas.

Ainda não há clareza sobre os próximos passos de Eduardo Bolsonaro. Um interlocutor afirmou considerar improvável o retorno imediato do parlamentar ao Brasil, já que ele se tornou alvo de uma denúncia judicial.

Mesmo assim, Eduardo teria indicado a aliados que não desistiu de disputar as eleições do próximo ano, podendo manter sua pré-candidatura ou apoiar o irmão, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em uma eventual corrida presidencial.

Nas redes sociais, tanto Eduardo quanto Flávio criticaram e ironizaram o encontro entre Lula e Trump. Em entrevista, Flávio voltou a atacar o presidente, afirmando que “Lula mentiu” e que Bolsonaro foi tema da conversa entre os líderes.

“Se Bolsonaro fosse página virada, Lula não teria tanto medo de disputar as eleições contra ele em 2026”, declarou o senador.

