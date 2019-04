Ensino integral será discutido em fóruns regionais

A audiência pública sobre os "Avanços e Desafios da Escola em Tempo Integral em Mato Grosso do Sul" proposta pelo deputado estadual Felipe Orro (PSDB) decidiu sobre a criação de fóruns regionais para estudar a ampliação da modalidade de ensino nos municípios do estado.

O encaminhamento é organizar fóruns nas 11 Coordenadorias Regionais de Mato Grosso do Sul para discutir a implantação do modelo de ensino. Das 62 cidades do estado, apenas 17 possuem escolas com ensino integral.

“Precisamos levar essa discussão a todas as regiões de nosso estado para que essa modalidade de ensino seja implantada com eficácia", pontuou o parlamentar.

Durante audiência o deputado falou sobre o trabalho de fiscalização que realizou em algumas escolas para verificar o cumprimento da norma constitucional.

"Temos de lutar por uma escola de tempo integral que proporcione um ambiente com excelência de ensino e aprendizado aos alunos, e não que enclausure os mesmos. Essa discussão engloba a capacitação dos educadores, formação continuada dos profissionais, além é claro da adequação da estrutura para que a instituição possa atender os estudantes e professores em tempo integral", explicou Orro.

Em Mato Grosso do Sul, 5% das escolas públicas funcionam em tempo integral, sendo 29 escolas estaduais e duas municipais. Até 2024, o Plano Nacional de Educação estabelece que 50% das escolas da rede pública de ensino funcionem em tempo integral.

