Entrada de Reinaldo Azambuja no PL redesenha política de MS, avalia especialista

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL (Partido Liberal), no último domingo (21), mudou o equilíbrio político de Mato Grosso do Sul acompanhado de outros 19 prefeitos que deixaram o PSDB e ingressaram no PL sob sua liderança. Com isso, o partido passou de apenas 5 para 24 administrações municipais, quase empatando com o PSDB, que caiu de 44 para 25 prefeitos. O PP, que já havia conquistado a filiação do governador Eduardo Riedel e do prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, soma agora 17 prefeituras. Já o MDB, que iniciou o ano com 10, caiu para 8 após perder filiados em Rio Brilhante e Paranhos.

Em entrevista, Azambuja deixou claro que sua prioridade será reforçar o palanque para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026. “Estamos aqui tendo uma união, uma sintonia de apoio ao governo para enfrentar um adversário comum. Nós temos uma eleição importante o ano que vem, que é a reeleição do Riedel e a possibilidade de o presidente Lula voltar a governar o país, e nós não queremos isso. Então nós estamos nos unindo aqui, numa força de direita, de centro, pra enfrentar esse adversário e reeleger nosso governador”, afirmou.

O ex-governador destacou também a importância da articulação política para fortalecer o PL. “Com muita conversa e união, nós vamos alcançar os objetivos.

Professor Ailton Souza

Para o professor Ailton Souza, professor, Dr. em Ciências Políticas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a chegada de Azambuja ao PL “tem um significado relevante” e potencializa a sigla em um estado tradicionalmente conservador.

Com os novos números, PL e PP se consolidam como os partidos mais competitivos para as eleições de 2026, reforçando a base de apoio ao governador Eduardo Riedel. Já o PSDB, que por décadas dominou a política estadual, entra em processo de encolhimento e de busca por novos caminhos. “Esse movimento não exclui Mato Grosso do Sul do que acontece no Brasil como um todo: uma reorganização de partidos em torno de grandes legendas, que concentram mais poder político e financeiro. A presença de Reinaldo Azambuja no PL é um passo decisivo nesse processo”, avalia Ailton.

Ailton lembra que a movimentação segue uma tendência nacional de concentração em partidos mais robustos, com maior acesso a recursos e estrutura. “São essas siglas que têm tempo de TV, fundos eleitorais e chance real de vitória. Não é à toa que lideranças migram para partidos que oferecem mais condições de disputar pleitos. O PL, desde que recebeu Jair Bolsonaro, ampliou seu fundo partidário e se tornou uma legenda atrativa para políticos em todo o Brasil”, explicou.

O especialista lembrou que o PSDB já, há longa data, tem sido muito próximo do antigo PFL, que depois se tornou o DEM que se fundiu ao PSL e por fim originou o União Brasil, buscando alinhamento com a direita. “A entrada de uma pessoa notória, que governou o Estado por dois mandatos e é bastante conhecida, tende a ser um potencializador do partido. O PL vem se consolidando como a principal legenda da direita, e em Mato Grosso do Sul isso ganha força extra com o nome de Reinaldo Azambuja, que passa a capitanear o crescimento do partido no Estado”, apontou.

O cientista político também destacou que o cenário pode trazer efeitos para além do fortalecimento da direita. “Na verdade, esse movimento mostra uma reorganização da política mais branda, menos radicalizada do que vimos nos últimos anos. Tanto a esquerda quanto a direita têm caminhado em direção ao centro, e se as tendências se confirmarem, podemos assistir a uma redução do nível de animosidade entre os dois campos. Isso gera disputas mais pragmáticas, baseadas em alianças e estruturas, e menos em ideologias extremas”, disse Ailton.

MDB e PSDB

O fortalecimento do PL e do PP ocorre ao mesmo tempo em que PSDB e MDB perdem espaço. No caso tucano, de 44 prefeitos eleitos em 2024, o partido agora tem 25, em razão da debandada de 19 prefeitos para o PL.

O MDB também amarga baixas. Em Rio Brilhante, o prefeito Lucas Foroni se filiou ao PP em março, e em Paranhos, a eleição suplementar retirou o partido do poder após o indeferimento da candidatura de Heliomar Klabunde. E posse de Hélio Acosta (PSDB). Hoje, o MDB soma 8 administrações.

O novo quadro partidário em Mato Grosso do Sul, após as movimentações de 2025, ficou assim:

• PSDB: 25 prefeitos (perdeu 19 para o PL e um em Bandeirantes em eleição suplementar)

• PL: 24 prefeitos (ganhou 19 ex-tucanos e tornou-se a segunda maior legenda nos Executivos)

• PP: 17 prefeitos (atraiu lideranças estratégicas, incluindo o governador)

• MDB: 8 prefeitos (sofreu baixas em Rio Brilhante e Paranhos)

• PSD: 4 prefeitos desde a eleição de 2024

• PSB: Mantém 1 prefeito em Corumbá

Lista de cidades por partido:

PL

1. Aquidauana – Mauro do Atlântico

2. Maracaju – Marcos Calderan

3. Rio Negro – Henrique Ezoe

4. Itaquiraí – Thalles Tomazelli

5. Ivinhema – Juliano Ferro

6. Bonito – Josmail Rodrigues

7. Mundo Novo – Rosária de Fátima

8. Jardim – Guga

9. Anastácio – Cido

10. Caracol – Neco Pagliosa

11. Novo Horizonte do Sul – Guga

12. Alcinópolis – Weliton Guimarães

13. Fátima do Sul – Wagner Ponsiano

14. Jaraguari – Cláudio Ferreira

15. Paraíso das Águas – Ivan Xixi

16. Rochedo – Arino Jorge

17. Sete Quedas – Erlon Fernando

18. Tacuru – Rogério Torqueti

19. Taquarussu – Clovis do Banco

Já Eram do partido

20. Naviraí – Rodrigo Sacuno (PL)

21. Pedro Gomes – Murilo Jorge (PL)

22. Sidrolândia – Rodrigo Basso (PL)

23. Caarapó – Maria Lurdes (PL)

24. Guia Lopes da Laguna – Dr. Max (PL)



PSDB

1. Água Clara: Gerolina (PSDB)

2. Angélica: Edinho Cassuci (PSDB)

3. Antônio João: Marcelo Pé (PSDB)

4. Batayporã: Germino Roz (PSDB)

5. Figueirão: Juvenal Consolaro (PSDB)

6. Iguatemi: Dr. Lídio (PSDB)

7. Juti: Gilson Cruz (PSDB)

8. Miranda: Fabinho Florença (PSDB)

9. Paranaíba: Maycol (PSDB)

10. Ponta Porã: Eduardo Campos (PSDB)

11. Porto Murtinho: Nelson Cintra (PSDB)

12. Santa Rita do Pardo: Dr. Lúcio Costa (PSDB)

13. Terenos: Henrique (PSDB)

14. Bataguassu: Wanderleia Caravina (PSDB)

15. Brasilândia: Márcia Amaral (PSDB)

16. Deodápolis: Jean da Saúde (PSDB)

17. Dourados: Marçal Filho (PSDB)

18. Japorã: Malaquias (PSDB)

19. Jateí: Cileide Cabral (PSDB)

20. Ladário: Munir (PSDB)

21. Nova Andradina: Dr. Leandro (PSDB)

22. Ribas do Rio Pardo: Roberson (PSDB)

23. Selvíria: Jaime (PSDB)

24. Três Lagoas: Dr. Cassiano Maia (PSDB)

25. Paranhos: Hélio Acosta (PSDB)



PP

1. Rio Brilhante: Lucas Foroni (PP)

2. Campo Grande – Adriane Lopes (PP)

3. Aparecida do Taboado: José Natan (PP) – Reeleito

4. Camapuã: Manoel Nery (PP) – Reeleito

5. Costa Rica: Delegado Cleverson (PP) – Reeleito

6. Coxim: Edilson Magro (PP) – Reeleito

7. Inocência: Toninho Da Cofapi (PP) – Reeleito

8. Nova Alvorada do Sul: José Paulo Paleari (PP) – Reeleito

9. Anaurilândia: Professor Rafael (PP)

10. Bela Vista: Gabriel Boccia (PP)

11. Cassilândia: Rodrigo (PP)

12. Chapadão do Sul: Walter Schlatter (PP)

13. Coronel Sapucaia: Niágara Kraievski (PP)

14. Eldorado: Fabiana (PP)

15. Itaporã: Tiago Carbonara (PP)

16. Nioaque: André Guimarães (PP)

17. Rio Verde de Mato Grosso – Réus Fornari (PP)



MDB

1. Dois Irmãos do Buriti: Japão (MDB) – Reeleito

2. Amambai: Sergio Barbosa (MDB)

3. Aral Moreira: Dra Elaine (MDB)

4. Bodoquena: Girleide (MDB)

5. Corguinho: Barrinha (MDB)

6. Laguna Carapã: Itamar Bilibio (MDB)

7. Sonora: Clarice (MDB)

8. Vicentina: Cleber Dias (MDB)

PSD

1. Bandeirantes – Celso Abrantes (PSD)

2. São Gabriel do Oeste - Leocir Montagna (PSD)

3. Douradina – Nair Branti (PSD)

4. Glória de Dourados – Júlio Buguelo (PSD)

PSB

1. Corumbá – Dr. Gabriel

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também