Era 'publi'! Felipe Neto desmente que irá se candidatar à presidência do Brasil

Felipe Neto desmentiu que será pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Em um novo vídeo, publicado nesta sexta-feira (4), o influenciador afirmou que tudo não passou de uma brincadeira, que tinha como objetivo chamar a atenção para a publicidade de um serviço de audiolivros.

“Bom, gente... É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma! E eu espero, do fundo do coração, que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar a sua atenção. Então, preste atenção! Tudo que eu falei naquele vídeo, que eu me candidatei à presidência da República... É o oposto do que eu acredito! Foram falas autoritárias, que eu fiz de propósito! E se você acreditou... Ou pior, se você gostou do que eu falei... Talvez você precise ler um pouco mais”, disse no vídeo.

Segundo Felipe Neto, a fala foi inspirada no livro 1984, que conta a história de uma sociedade distópica sob um regime autoritário, em que todos são observados pelo “grande irmão”.

O vídeo foi feito como publicidade para anunciar que um serviço de audiolivros irá disponibilizar o livro escrito por George Orwell com interpretação de atores famosos como Lázaro Ramos, entre outros.

“Se você já teve contato com a obra 1984... Deve ter percebido que o meu discurso falso do vídeo de ontem foi totalmente inspirado... No governo ditatorial que tá lá na história do livro! Inclusive, muitas das frases foram copiadas, pra vocês perceberem”, contou.

Assista:

