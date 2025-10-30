Menu
Política

Escravo sexual é resgatado após passar mais de um ano em cárcere

Ele afirmou aos policiais que ficava trancado dentro do quarto das 8h às 19h, período em que o criminoso estava no trabalho

30 outubro 2025 - 19h11Brenda Assis

Um jovem, de 22 anos, foi resgatado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após ser mantido como escravo sexual de um traficante de drogas por mais de um ano em Goiânia. O resgate ocorreu na terça-feira (28).

Segundo a corporação, agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc/PCGO) receberam denúncia anônima sobre um traficante de drogas que estava mantendo uma pessoa em cárcere há mais de um ano e praticando estupros reiterados contra a vítima.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram o jovem pedindo socorro dentro de um quarto, que estava trancado. Eles fizeram o resgate e prenderam o autor em flagrante. Em consulta ao sistema policial, foi constatado que o indivíduo tem passagem por tráfico internacional de drogas.

Após ser libertado, o rapaz contou como era sua “rotina”. Ele afirmou aos policiais que ficava trancado dentro do quarto das 8h às 19h, período em que o criminoso estava no trabalho.

Questionado sobre como passava esse tempo todo, a vítima relatou: “Ele deixava água e comida dentro do quarto. Para mijar, era em uma bacia com água que tinha lá”.

“Apaixonado”

O delegado adjunto da Denarc, Carlos Alfama, disse ao Metrópoles que o cárcere teve início após a vítima buscar drogas com o traficante. “Ela ofereceu sexo em troca da droga, e o autor aceitou. Só que, depois disso, não deixou mais ela sair, afirmando que teria se apaixonado”, pontuou o investigador.

Segundo Alfama, quando a vítima tentava ir embora, era agredida, segurada e trancada dentro do quarto. “Além do relato da vítima, os agentes também encontraram drogas em posse do autor. A perícia confirmou o relato das violências sexuais”, comentou o delegado da Denarc.

Agora, o traficante deve responder por tráfico de drogas, cárcere privado e estupro.

