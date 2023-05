Estado socorrerá municípios em emergência

No fim da manhã desta segunda-feira (08), o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), assinou autorização de Convênio entre o Estado e 14 municípios em "Situação de Emergência", devido aos prejuízos das fortes chuvas que caíram em Mato Grosso do Sul, nos primeiros meses do ano.

Segundo o governador, o termo deve dar celeridade aos reparos que, dentro de 180 dias, poderão ser iniciados através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com a compra de itens sem necessidade de licitação. “A assinatura do convênio ajuda o município a restaurar a normalidade. A partir do momento em que ele tem um recurso colocado para ele atuar, ele poderá dinamizar essas ações e ajudar a reestruturar mais rápido todos os prejuízos que aconteceram”, disse Riedel em parte de sua fala. “Essa gestão vem sendo feita em franca parceria com cada um dos municípios, assim que acredito que a gente vai fazer um bom governo”, completou.

Em abril, outros 19 municípios já haviam recebido o quantitativo de R$ 2,8 milhões para sanar os desastres. Desta vez, cada cidade receberá R$ 150.000, sendo elas: Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Batayporã, Sete Quedas, Eldorado, Japorã, Naviraí, Pedro Gomes, Iguatemi, Itaquiraí, Aral Moreira, Bonito, Sidrolândia e Coxim, totalizando R$ 2,1 milhões dos cofres públicos para a segunda remessa. Ao todo, 33 municípios receberam a ajuda, chegando a somar R$ 3,9 milhões.

Na ocasião, também foi assinado acordo da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul), para transmitir o programa Cidades em ação" que visa promover as ações das prefeituras que fazem parte da Assomassul, divulgação de turismo, ações educativas e relacionadas a saúde e integração com o governo do Estado.

