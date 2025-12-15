Estudo aponta queda no debate político em grupos de WhatsApp

Um estudo do Vetores da Comunicação Política em Aplicativos de Mensagens aponta que o compartilhamento de notícias e opiniões sobre política vem diminuindo de forma consistente em grupos de família, amigos e trabalho no WhatsApp, ao mesmo tempo em que cresce o receio dos usuários em se posicionar nesses ambientes.

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (15) e realizada pelo InternetLab em parceria com a Rede Conhecimento Social, mostra que a presença de conteúdos políticos nesses grupos caiu de maneira significativa nos últimos anos. Em grupos de família, a proporção de pessoas que relatam a circulação frequente de mensagens sobre política recuou de 34% em 2021 para 27% em 2024. Nos grupos de amigos, a queda foi ainda mais acentuada, passando de 38% para 24% no mesmo período. Já nos grupos de trabalho, o índice diminuiu de 16% para 11%.

O levantamento também indica redução nos espaços dedicados exclusivamente ao debate político. Em 2020, 10% dos usuários afirmavam participar de grupos voltados a discussões de política no WhatsApp. Em 2024, esse percentual caiu para 6%. Em contrapartida, a maioria dos usuários segue concentrada em grupos de família (54%), amigos (53%) e trabalho (38%).

Além da diminuição no compartilhamento, o estudo aponta aumento do receio em expressar opiniões políticas. Mais da metade dos entrevistados (56%) afirma ter medo de se posicionar por considerar o ambiente agressivo. Esse sentimento é transversal e aparece entre pessoas que se identificam como de esquerda (63%), de centro (66%) e de direita (61%).

Os dados também revelam um processo de autocontenção crescente. Metade dos entrevistados diz evitar falar de política em grupos de família para fugir de conflitos, enquanto 52% afirmam se policiar cada vez mais sobre o que compartilham. Cerca de 65% evitam divulgar mensagens que possam confrontar valores de outras pessoas, e 29% já deixaram grupos por não se sentirem à vontade para expressar opiniões políticas.

Apesar disso, uma parcela menor dos usuários mantém postura ativa. O levantamento mostra que 12% compartilham conteúdos considerados importantes mesmo com risco de desconforto, e 18% afirmam divulgar suas opiniões mesmo quando podem ser vistas como ofensivas. Entre aqueles que se dizem seguros para falar sobre política no WhatsApp, estratégias como conversas no privado, uso de humor e interação apenas com grupos ideologicamente alinhados são mais comuns.

A pesquisa ouviu 3.113 pessoas com 16 anos ou mais, de todas as regiões do país, entre 20 de novembro e 10 de dezembro de 2024. O estudo é realizado anualmente desde 2020 e foi financiado pelo WhatsApp, sem interferência da empresa nos resultados, segundo os organizadores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também