Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço

País norte-americano defende medidas por segurança nacional

20 agosto 2025 - 19h22Carla Andréa

Os Estados Unidos aceitaram, nesta segunda-feira (18), o pedido do Brasil para iniciar consultas na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre o chamado tarifaço aplicado pelo governo norte-americano.

A decisão abre espaço para negociações, mas os EUA reforçaram que as medidas adotadas pelo governo de Donald Trump são justificadas por questões de segurança nacional, que não podem ser revistas pela OMC.

O governo brasileiro acionou a OMC argumentando que a cobrança de 10% de tarifa e 40% de sobretaxa, aplicadas em julho, violam as regras comerciais da organização, já que não há justificativas comerciais para a imposição dessas taxas.

Segundo a carta enviada pelos EUA, apesar de rejeitar uma suspensão das tarifas, o país está disposto a dialogar.

“Sem prejuízo dessa avaliação [de segurança nacional], os EUA aceitam o pedido do Brasil para entrar em consultas. Estamos prontos para ter discussões com autoridades da missão em uma data mutuamente conveniente para as consultas”, afirmou o comunicado.

Esta etapa funciona como uma tentativa de mediação entre os dois países: o Brasil solicita explicações sobre as tarifas e ambos os lados têm prazo para buscar uma solução negociada.

Caso não haja entendimento, Brasília poderá requerer a abertura de um painel na OMC para formalizar a disputa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Política
TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Política
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Política
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Política
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Reinaldo Azambuja
Política
Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital
Deputado federal Beto Pereira -
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Senadora na abertura dos trabalhos -
Política
"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS
Foto:
Política
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
A oposição é contrária e promete obstruir a tramitação do texto por considerar que ele "viola a liberdade de expressão" e institui a "censura" ao criar regras
Política
Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças no Brasil

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã