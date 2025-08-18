Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

EUA são informados sobre decisão de Dino que barra leis estrangeiras

Casa Branca, Departamento de Estado e Tesouro foram acionados

18 agosto 2025 - 18h11Carla Andréa, com CNN
Flávio DinoFlávio Dino   (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Integrantes da Casa Branca, do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro foram informados nesta segunda-feira (18) sobre a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede a aplicação de leis ou decisões judiciais de outros países no Brasil sem a validação da Justiça brasileira.

A decisão tem articulado sanções ao Brasil junto ao governo do ex-presidente Donald Trump, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista no STF.

Defesa da soberania

Em sua decisão, Dino destacou que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças internacionais, justificando a necessidade de proteger a soberania nacional diante da “imposição de força de algumas nações sobre outras”.

A medida impede que decisões de tribunais estrangeiros tenham efeito no país sem homologação da Justiça brasileira ou a utilização de mecanismos formais de cooperação internacional.

O caso analisado no STF envolve uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que questionava a possibilidade de municípios brasileiros entrarem com processos no exterior.

A ação se relaciona a processos movidos por municípios no Reino Unido, que buscavam indenização da mineradora Samarco pela tragédia de Mariana.

A decisão provocou críticas de advogados ligados às empresas afetadas, como Martin de Luca, representante da Rumble e da Trump Media em ação contra Moraes na Justiça Federal da Flórida.

Para ele, a medida de Dino é um “recado político a Washington” que pode gerar insegurança jurídica.

Lei Magnitsky e sanções internacionais

A Lei Magnitsky, dispositivo da legislação americana, permite que os EUA apliquem sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Entre as medidas previstas estão bloqueio de contas e bens em solo norte-americano, proibição de entrada no país e restrições a bancos e instituições financeiras que mantenham relações comerciais com os alvos.

Recentemente, o ex-presidente Donald Trump manifestou interesse em aplicar a lei contra o ministro Alexandre de Moraes, em função de sua atuação no processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, aumentando a relevância e repercussão internacional da decisão de Dino.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Política
Mato Grosso do Sul receberá 330 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Deputado Federal, Beto Pereira; Deputado Federal, Geraldo Rezende; Governador Eduardo Riedel; presidente nacional do PSDB, Marconi Perilo; ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
Riedel anunciará saída do PSDB na quarta-feira
Reinaldo deve oficializar saída do PSDB em setembro
Política
Reinaldo deve oficializar saída do PSDB em setembro
Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Beto Figueiró
Política
Mesmo com convites, Beto Figueiró descarta disputar eleições em 2026
Advogado prevê penas severas para Bolsonaro e militares por plano de golpe e assassinatos
Política
Advogado prevê penas severas para Bolsonaro e militares por plano de golpe e assassinatos
Lula em vídeo gravado
Política
Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio
Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Política
Zema lança pré-candidatura à Presidência com críticas ao PT, STF e Brics
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
Política
Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci
Política
STF mantém anulação de atos da Lava Jato contra Antonio Palocci

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025