Evento do “Aliança” lota a Câmara

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lotaram o plenário da Câmara Municipal de Campo Grande na tarde deste sábado (1), no primeiro evento para a criação do Aliança Pelo Brasil, em Mato Grosso do Sul.

Um dos principais articuladores para a criação da sigla, o deputado federal Luiz Ovando destacou a importância do evento. “O objetivo é animar as pessoas e que elas possam estimular outras pessoas e conseguirmos mais apoiadores”, disse. Cotado para assumir a presidência regional do Aliança, Ovando disse que não tem nada definido, mas se for convidado “aceitará com honra”.

Quem também encabeça a criação do partido é o deputado estadual Coronel David. O parlamentar diz ter certeza que, até o prazo final estipulado pela Justiça Eleitoral para os procedimentos, o Aliança estará habilitado para disputar as eleições deste ano. “Já conseguimos o número suficiente de assinaturas para MS. O que pretendemos é melhorar ainda mais o número de assinaturas”, afirmou.

No local, os interessados puderam reconhecer, em cartório, o apoio ao partido. Uma equipe da Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) esteve na Câmara para facilitar o procedimento. Aproximadamente 100 assinaturas foram registradas nesta tarde.

O evento atraiu o público de todas as idades, a exemplo do estudante Gabriel Rodrigues, 18 anos, que falou sobre o evento. “Essencial tanto para a política do MS quanto para nós jovens que estamos iniciando agora. Uma coisa que serve pra gente aprender como se faz, como se lida com gente. Acho que o Aliança está chegando pra mudar tudo o que está acontecendo no nosso país”, disse. Para a professora Tânia Ricassati, 57 anos, o evento foi um sucesso. “Todos que estão aqui confiam em um partido que almeja um país melhor”, comentou.

Aproximadamente 300 pessoas estiveram na Câmara e a expectativa era para a declaração do presidente Jair Bolsonaro , que discursaria em transmissão ao vivo, o que não aconteceu.

