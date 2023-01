Ex-candidato quer prisão de financiadores de invasão em Brasília

O ex-candidado a senador por Mato Grosso do Sul, o advogado, coordenador e professor do curso de Direito da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Tiago Botelho, pede a prisão dos financiadores responsáveis por pagar o transporte de manifestantes até Brasília para a realização da invasão ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8).

“Terroristas e seus financiadores sabiam que estavam cometendo crimes, mas resolveram agir por seus instintos mais bárbaros e primitivos”, disse o professor.

Para Botelho, a democracia tem limites claramente definidos na Constituição Federal, e os atos cometidos em Brasília neste domingo são atos terroristas que não tem nenhum tipo de respaldo constitucional.

“Não é permitido que se avoque da liberdade de expressão e do direito de manifestação para destruir prédios públicos, proferir discursos de ódio, anular a escolha popular, fazer ataques terroristas, romper a democracia ou impor a vontade de quem perdeu a eleição na urna eletrônica”, explicou.

Botelho ainda explica que, para combater esse tipo de crime e evitar que ele volte a ocorrer, é necessário que “o rigor da lei recaia sobre todos aqueles que irresponsavelmente resolveram com suas mãos destruir o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto”.

“A identificação dos terroristas e seus financiadores é algo fácil e que precisa ser feita com urgência, pois, certos da impunidade, eles zombam da democracia, da justiça e do povo brasileiro”, afirmou.

“Exterminar os acampamentos terroristas, em 24 horas como determina o STF, no Mato Grosso do Sul é o primeiro passo para desmantelar uma quadrilha que no dia 08 de janeiro de 2023 saqueou e destruiu aquilo que a democracia tem de mais importante que são seus poderes constituídos”, finalizou.

