Ex-presidente da Assomasul é alvo do MP por suspeita de "farra das diárias"

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Inquérito Civil para apurar possível uso indevido de recursos públicos por parte do ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB), que também presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Segundo a Promotoria, a investigação busca esclarecer se Valdir recebeu diárias pagas pela Prefeitura de Nioaque, mesmo tendo despesas de hospedagem e alimentação custeadas simultaneamente pela Assomasul. A prática teria ocorrido durante viagens a Campo Grande e Brasília, sob o argumento de participação em reuniões da entidade.

A abertura do inquérito ocorreu após denúncia feita à ouvidoria do MPMS, apontando que o ex-prefeito estaria recebendo diárias em duplicidade – uma da Prefeitura e outra da Assomasul – para cobrir os mesmos gastos.

Como parte das diligências, a promotora de Justiça Mariana Sleiman determinou o envio de ofícios ao Hotel Meliá e ao restaurante Fogo de Chão, ambos em Brasília. Os estabelecimentos devem informar, em até 15 dias úteis, todas as vezes que Valdir se hospedou ou consumiu no local desde 2021, incluindo comprovantes de pagamento, notas fiscais e identificação de quem custeou as despesas.

O inquérito segue em tramitação na 1ª Promotoria de Justiça e novas medidas devem ser adotadas após o recebimento das informações solicitadas.

Outro lado – O JD1 Notícias tenta contato com Valdir Couto de Souza Júnior e mantém o espaço aberto para eventual manifestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Interior Ministério Público investiga ex-prefeito de Nioaque por improbidade administrativa

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Ministério Público investiga ex-prefeito de Nioaque por improbidade administrativa

Deixe seu Comentário

Leia Também