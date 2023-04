Ex-presidente da Sanesul, Walter Carneiro é novo adjunto da Semadesc

O ex-presidente da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Walter Benedito Carneiro, foi nomeado nesta quinta-feira (20) como secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Walter ocupa o lugar de Ademar Silva Júnior, que foi exonerado hoje da pasta para assumir como diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). A publicação está no Diário Oficial do Estado.

Natural de Dourados, Walter já foi secretário de fazenda em Dourados, presidente do CONFAZ/MS - Conselho dos Secretários de Fazenda dos Municípios e sua última função foi como Diretor-Presidente da Sanesul, até o ano passado.

