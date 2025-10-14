Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Ex-presidente do INSS se nega a responder perguntas de relator da CPMI

Alessandro Stefanutto conseguiu um habeas corpus do STF

14 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil    atualizado em 14/10/2025 às 07h55
Discussão na CPMI do INSSDiscussão na CPMI do INSS   (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto se negou a responder as perguntas do relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisa os desvios em descontos de aposentados e pensionistas, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), nesta segunda-feira (13). 

A negativa gerou um impasse e a reunião foi suspensa para tratativas do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG) com a defesa da testemunha.

Um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux deu a Stefanutto o direito de não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo. No relato inicial, Stefanutto abordou o seu trabalho na direção da autarquia, enumerando as medidas tomadas para resolver problemas como a fila para análise de benefícios e os desvios relacionados a descontos associativos de aposentados e pensionistas.

“Os servidores do INSS são heróis, porque entregam um serviço que, via de regra, ninguém reconhece”, disse o ex-presidente do INSS, referindo-se às ações de auditoria para investigar os descontos. 

“Não há, nessa gestão, algum ponto que possam falar disso. E se formos falar do desconto associativo estou pronto para responder todas as perguntas, desde que elas não sejam feitas de forma desrespeitosa”, finalizou.

Na sequência, o relator iniciou as perguntas, questionando quando a testemunha começou a trabalhar no serviço público. Stefanutto se recusou a responder.

“Responderei a todos os parlamentares, menos as perguntas do relator”, afirmou. A pergunta que o relator está fazendo é um julgamento prévio que não vou responder, isso é um julgamento meu”, acrescentou.

Gaspar disse que a negativa poderia ensejar um pedido de prisão. “Calar uma pergunta não incriminatória cabe o flagrante de falso testemunho”, defendeu.

Após um recesso de alguns minutos, os trabalhos foram retomados, com o entendimento de que as perguntas não incriminatórias seriam respondidas.  Gaspar retomou os questionamentos, com a mesma pergunta . 

Stefanutto respondeu afirmando que a pergunta era dúbia, uma vez que ele já tinha prestado serviço militar e atuado em outros órgãos.

“Entrei no serviço público em 1992. Na Receita Federal, fui técnico por bastante tempo e trabalhei durante um tempo no gabinete do Superintendente, não recordo o nome, pois faz tempo. Depois fiz a prova para procurador autárquico do INSS em 1999 e ingressei em 2000”, respondeu Stefanutto detalhando os cargos que ocupou.

Alessandro Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União, revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas. Na reunião desta segunda-feira, também está previsto o depoimento do ex-diretor de Benefícios do órgão André Paulo Félix Fidelis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reinaldo Azambuja em sua filiação ao PL
Política
Reinaldo assume comando do PL em MS; veja como fica a composição do órgão provisório
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Projeto de Lei Orçamentária de MS para 2026 estima receita de R$ 27,19 bilhões
MPMS e Agepen firmam convênio para reforçar combate à violência doméstica
Política
MPMS e Agepen firmam convênio para reforçar combate à violência doméstica
Zé Teixeira (PSDB), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa
Política
Com investimento de R$ 77 mi, trecho de 23 quilômetros da MS-244 será pavimentada
Lula durante o discurso no Fórum Mundial da Alimentação
Política
Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande vota projeto que obriga prefeitura a detalhar salários de servidores
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Política
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Lula pede a Trump suspensão de tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, diz Alckmin
Política
Lula pede a Trump suspensão de tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, diz Alckmin
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Política
Lula viaja para Roma para abertura do Fórum Mundial da Alimentação
Ministro Flávio Dino -
Política
Flávio Dino vence ação contra hospital por morte do filho

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado