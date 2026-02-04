Menu
Política

Expogenética MS avança na Assembleia e pode entrar no calendário oficial de eventos do estado

O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PSDB)

04 fevereiro 2026 - 16h11Brenda Assis
Jamilson Name - Jamilson Name -   (Foto: Wagner Guimarães)

A Expogenética MS pode passar a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Um projeto de lei que trata do tema, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PSDB), foi aprovado em primeira discussão nesta quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa.

Realizada anualmente em Campo Grande, entre 30 de outubro e 9 de novembro, a feira reúne criadores, produtores, pesquisadores e empresários ligados à genética animal e à pecuária. A proposta aprovada reconhece a Expogenética como um evento de relevância para o agronegócio e para a economia do estado.

Durante a discussão do projeto, Jamilson Name afirmou que a inclusão no calendário oficial pode facilitar o acesso a apoio institucional e ampliar a visibilidade do evento. Segundo o parlamentar, a feira tem impacto direto na cadeia produtiva da pecuária e contribui para a troca de conhecimento e para a atração de investimentos.

Organizada pela Nelore MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), a Expogenética se consolidou como um espaço para exposição e comercialização de animais de alto padrão genético, além de debates técnicos e científicos voltados ao setor.

Na edição de estreia, em 2024, o evento recebeu cerca de 75 mil visitantes, conforme a organização, entre profissionais do agronegócio, autoridades e representantes de entidades do setor.

O projeto de lei ainda precisa passar pelas comissões permanentes da Assembleia Legislativa antes de retornar ao plenário para a votação final. Se aprovado, o evento passará a ter reconhecimento oficial do Estado.

