Fábio Trad e Luso podem formar "frente de esquerda" para 2026

Com a aproximação das eleições de 2026 e alianças sendo formadas entre partidos de centro-direita e direita, a esquerda também busca uma forma de ter força no Estado. Atualmente o governador Eduardo Riedel não tem grande oposição se tentar uma reeleição para o Governo, por isso alguns nomes estão buscando parcerias, ou até mesmo conversando sobre chapas.

Ao encontrar o ex-deputado federal, Fábio Trad (PSD), Luso Queiroz que foi candidato a prefeito de Campo Grande em 2024, comentou sobre uma coalizão da esquerda. “Nossa reunião foi sobre uma possibilidade de aliança para 2026, na qual poderíamos construir uma chapa em conjunto para o Governo. Foi uma conversa muito amistosa, não teve nada de contramão. Ele pode sair candidato ao governo, eu também posso, um pode apoiar o outro, um pode ser vice do outro, nós podemos construir uma chapa em conjunto, pode haver essa união partidária, uma frente de esquerda, contra o atual governo. Então, assim, não foi nada sem pé e sem cabeça”.

Os encontros de Luso Queiroz incomodaram o diretório do PSOL que acusou o comerciário de conduta indisciplinar e pediu o afastamento dele dos assuntos relacionados ao partido. O que segundo Luso, foi recebido com surpresa.

Caso o PSD se junte ou apoie o governador Eduardo Riedel como candidato de uma fusão do PSDB com o Podemos, o partido vai contra o que Fábio Trad tem expressado nas redes sociais em suas críticas à falta de oposição, o que ele chamou de “névoa densa”. Nesse caso, Fábio Trad poderia formar uma coalizão com a esquerda.



