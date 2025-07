Fábio Trad e Simone estão nos planos do PT em MS

Eleito para presidir o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (PT-MS) a partir de setembro, o deputado federal, Vander Loubet já detalhou os planos para fortalecer a base da legenda, que inclui trazer novos nomes.

O deputado já é o pré-candidato do PT para o Senado Federal, no entanto,o foco maior é a reeleição do presidente Lula, por isso, se houver necessidade, Vander Loubet adiantou que até retira seu nome, se um quadro com a ministra do Orçamento, Simone Tebet para senadora for mais favorável.

Outro nome visado para fortalecer a militância é o do ex-deputado federal, Fábio Trad, que há poucos dias deixou o PSD.

O PT aguarda um posicionamento do governador Eduardo Riedel, já que tem base no Governo, pois se o gestor escolher mudar do partido e retirar a base de esquerda, a sigla irá recorrer a um candidato próprio para o Executivo Estadual em 2026.

"Temos que centrar fogo em cima de retomar com o Fábio. Existe uma conversa que nós fizemos lá atrás, independente se ele vier para candidato ao Governo ou não, queremos convidá-lo. Ele cabe no PT. Eu sinto que a militância do PT aceita ele com a maior tranquilidade. E segundo, também eu tenho falado que a condição minha agora de presidente do PT está acima de qualquer projeto pessoal meu. Eu não tenho o desejo de ser candidato a deputado federal mais. E nós temos que procurar a Simone, pois ela foi fundamental no segundo turno para o presidente Lula, naquela eleição".

No entanto, a conversa com a ministra ainda não aconteceu. "Ela nunca sinalizou em fazer política conosco aqui, concretamente. Ela tem falado que está no projeto de reeleição do Lula e que está na reeleição do Riedel. Lá na frente, se a construção de todo esse projeto for junto com ela e ela entender que ela tem que ser candidata, eu tenho a disposição de estar conversando, dialogando com critério. Se ela tiver uma boa condição, se for uma pesquisa melhor do que a nossa, eu acho que não cabe a minha candidatura e a candidatura dela. O presidente Lula tem que ter um senador aqui, seja eu, seja ela”, afirmou Vander.

O PT nacional e os diretórios estadual e municipal passaram pelo Processo de Eleição Direta – PED 2025 em todo o país para definir sua composição. Em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Vander Loubet foi eleito para presidir o partido a nível regional, enquanto o deputado estadual Pedro Kemp comandará a municipal.

