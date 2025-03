Falta apenas um voto para Carla Zambelli ser condenada pelo STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a cinco votos para condenar a deputada federal, Carla Zambelli neste domingo (23), com o voto do ministro Flávio Dino.



O julgamento ocorre por meio de plenário virtual e o prazo para o voto dos 11 ministros encerra na próxima sexta-feira (28), no entanto, se chegar a seis votos na mesma direção, a deputada será condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal e poderá ter o mandato cassado.



Com o voto de Dino, o placar ficou em 4 votos a 0 pela condenação e pela cassação de Zambelli. O voto do relator, Gilmar Mendes, foi acompanhado na íntegra por Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.



Relator da ação, Gilmar Mendes também votou para declarar a perda do mandato da parlamentar.

O ministro votou ainda para cassar definitivamente a autorização de porte de arma de fogo da deputada e enviar a arma apreendida ao Comando do Exército.



Caso

O julgamento é sobre um episódio de outubro de 2022. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo, e o perseguiu com uma arma.

