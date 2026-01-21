Menu
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis

Denúncia aponta que um vereador teria usado diárias pagas com dinheiro público para fins pessoais, incluindo um suposto caso extraconjugal

21 janeiro 2026 - 08h36Vinícius Santos
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / ReproduçãoSede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução  

A suposta “farra das diárias” envolvendo vereadores de Deodápolis entrou na mira do Ministério Público do Estado (MPMS). O caso chamou atenção após reportagens do JD1 Notícias, que mostraram que os gastos com diárias em 2025 ultrapassaram meio milhão de reais.

Entre os episódios mais polêmicos está o do vereador Wanderley de Assis Batista Carvalho (MDB), o “Wan do Porto Vilma”, que, segundo denúncia, teria aproveitado viagens de diárias custeadas com dinheiro público para fins pessoais, incluindo traição contra a própria esposa. 

A situação veio à tona após publicações da mulher nas redes sociais. Somente as diárias de Wan do Porto Vilma em 2025 somaram quase R$ 40 mil. Outros gastos que chamam atenção envolvem viagens para Maringá (PR), com empenhos referentes à participação em cursos. 

Em resumo, os valores das diárias variam entre R$ 1.170,00, R$ 4.800,00 e chegam a R$ 5.700,00, dependendo do destino e da duração das viagens, e as reportagens e denúncias sobre essa gastança foram o estopim para o Ministério Público solicitar informações à Câmara Municipal.

O promotor de Justiça Anthony Állison Brandão Santos solicitou que a Presidência da Câmara de Deodápolis preste esclarecimentos detalhados. O presidente da Casa, vereador Carlos de Lima Neto Júnior, o “Juninho Lima”, tem 15 dias para apresentar todas as informações solicitadas, acompanhadas da documentação comprobatória, sobre os fatos sob investigação.

