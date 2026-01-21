'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis

A suposta “farra das diárias” envolvendo vereadores de Deodápolis entrou na mira do Ministério Público do Estado (MPMS). O caso chamou atenção após reportagens do JD1 Notícias, que mostraram que os gastos com diárias em 2025 ultrapassaram meio milhão de reais.

Entre os episódios mais polêmicos está o do vereador Wanderley de Assis Batista Carvalho (MDB), o “Wan do Porto Vilma”, que, segundo denúncia, teria aproveitado viagens de diárias custeadas com dinheiro público para fins pessoais, incluindo traição contra a própria esposa.

A situação veio à tona após publicações da mulher nas redes sociais. Somente as diárias de Wan do Porto Vilma em 2025 somaram quase R$ 40 mil. Outros gastos que chamam atenção envolvem viagens para Maringá (PR), com empenhos referentes à participação em cursos.

Em resumo, os valores das diárias variam entre R$ 1.170,00, R$ 4.800,00 e chegam a R$ 5.700,00, dependendo do destino e da duração das viagens, e as reportagens e denúncias sobre essa gastança foram o estopim para o Ministério Público solicitar informações à Câmara Municipal.

O promotor de Justiça Anthony Állison Brandão Santos solicitou que a Presidência da Câmara de Deodápolis preste esclarecimentos detalhados. O presidente da Casa, vereador Carlos de Lima Neto Júnior, o “Juninho Lima”, tem 15 dias para apresentar todas as informações solicitadas, acompanhadas da documentação comprobatória, sobre os fatos sob investigação.

