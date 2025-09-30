Menu
Política

Felit pode entrar para o Calendário Oficial de eventos de MS

O projeto de Lei a ser votado na Assembleia reconhece a importância da Feira Literária de Dourados

30 setembro 2025 - 08h51Sarah Chaves
Foto: FreepikFoto: Freepik  

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza nesta terça-feira (30) mais uma sessão ordinária. Na Ordem do Dia, estão pautadas dez propostas para apreciação dos parlamentares, incluindo projetos em discussão única, primeira e segunda discussão.

Entre os destaques da pauta está o Projeto de Lei 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que propõe a inclusão da Feira Literária de Mato Grosso do Sul – Felit/MS no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A proposta será analisada em primeira discussão e busca consolidar a Felit como um dos principais eventos culturais do Estado, promovendo o fomento à leitura, a valorização de autores regionais e a difusão da literatura sul-mato-grossense. Realizada anualmente na primeira semana de junho, em Dourados, a feira também homenageia o poeta e jornalista Nicanor Coelho, importante figura da cultura regional.

Ainda em primeira discussão, os deputados votarão o Projeto de Lei 211/2025, de iniciativa do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registros na sede da Comarca de Corumbá.

Já em segunda discussão, será apreciado o Projeto de Lei 131/2025, do deputado Coronel David (PL), que institui o “Dia Estadual do Leonismo” no âmbito do Estado.

A pauta também conta com sete projetos de resolução em discussão única, entre eles homenagens por meio da concessão de títulos e comendas. Destacam-se as propostas que concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a personalidades indicadas pelos deputados Paulo Corrêa (PSDB) e Gerson Claro (PP), além da Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, proposta por Roberto Hashioka (União).

Outros quatro projetos de resolução propõem a entrega da Comenda do Mérito Legislativo a nomes indicados pelos parlamentares Caravina (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Coronel David (PL) e Lia Nogueira (PSDB).

