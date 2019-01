Fernando Camargo assume Secretaria de Inovação do Mapa

Fernando Silveira Camargo, ex-diretor-geral do Supremo Tribunal Federal (STF) na gestão do presidente Joaquim Barbosa, foi indicado para comandar a recém criada Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, pertencente a pasta do Ministério da Agricultura de Tereza Cristina.

A ministra apontou o nome e essa semana houve a divulgação. Fernando é auditor fiscal do Tribunal de Contas da União (TCU) e terá de se afastar do cargo para assumir a secretaria.

Cauteloso, Camargo disse ao JD1 Notícias que só dará entrevistas a partir do momento em que for nomeado “Para assumir o cargo no Mapa, eu preciso da liberação da atual função, o que deve ocorrer na próxima semana”, disse.

O futuro secretário é formado em direito e administração pública, especialista em gestão estratégica e finanças. Ele foi secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação é uma das novas pastas criadas por Tereza Cristina. Será responsável pela articulação e implementação de projetos de inovação voltados para o desenvolvimento rural, em alinhamento com a Embrapa, empresas de pesquisa e institutos de ensino, principalmente para o Nordeste brasileiro. Vai cuidar também dos programas de irrigação, que estava a cargo do Ministério da Integração Nacional e cuja transferência para o Mapa foi altamente demandada pelo setor produtivo, e pelas questões relativas à produção sustentável, como o Plano ABC (Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono).

A Embrapa já está elaborando um plano detalhado com sugestões para um programa de desenvolvimento agropecuário do Nordeste, que deve ser entregue à ministra e ao futuro secretário, pelo presidente da empresa, Sebastião Barbosa, em março. Todas as unidades da região começaram a se reunir ainda em dezembro do ano passado para construção do documento.

(Com informações da Uol)

