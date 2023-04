Federação dos Servidores abre negociação salarial

Dirigentes da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) deram início nesta segunda-feira (3) às negociações com o governo do Estado sobre a pauta salarial 2023 do funcionalismo público.

Estiveram presentes no encontro a presidente da Feserp, Lílian Fernandes, o vice-presidente Michel Vaz Morrison, o diretor financeiro Geraldo Celestino de Carvalho e o secretário-adjunto de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Frederico Felini.

“Essa foi a primeira de uma série de reuniões que ainda teremos com o governo para tratar do tema”, explicou Lílian.

Antes da reunião, a Federação encaminhou ao governador Eduardo Riedel, a secretária estadual de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, e ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, um documento contendo uma lista de reivindicações. Confira:

- 15% de Reposição Salarial, considerando a inflação e ganho real, levando em consideração o índice IPCA/IBGE;

- Retorno da carga horária de 30 horas semanais, ou 6 horas, e/ou implementação de novas modalidades de trabalho, como teletrabalho, home-office, turnos intercalados, ou escalas diferenciadas de serviço;

- Implementação do Cartão Alimentação/Benefício para os servidores públicos ativos que recebem até cinco salários mínimos vigentes como salário base;

- Estabelecer um cronograma antes da data-base (maio) para atendimento individual aos sindicatos filiados à Federação para demandas específicas das carreiras;

- Alteração da Lei Complementar nº 274, de 21 de maio de 2020, que versa sobre a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas que supera o salário-mínimo, para incidência sobre o valor do teto remuneratório do INSS.

- Publicação mais célere das promoções funcionais por merecimento e antiguidade para todos os servidores e servidoras das carreiras.

