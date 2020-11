“Festa na Democracia”, diz João Rocha

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande conversou com a reportagem do JD1 Notícias e mostrou satisfação com as eleições, em que, segundo ele, foram campanhas tranquilas, sem maiores incidentes.

“A população participou desse processo democrático. É festa nas urnas”, declara João Rocha, que acredita que as eleições devem terminar neste primeiro turno, dando vitória ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) pela forma que as apurações estão.

Deixe seu Comentário

Leia Também