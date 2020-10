FETEMS fará debate

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) irá realizar no dia 28 de outubro, às 17 horas, o debate presencial (conforme determina a Lei, com todos os cuidados e higienização necessária), no Auditório da FETEMS, localizado na Rua 26 de Agosto 2296, Bairro Amambai, entre os candidatos a prefeito de Campo Grande e será transmitido ao vivo pelo Facebook, Youtube e Rádio Web FETEMS.

“A FETEMS sempre estimou a democracia, e nesse ano de 2020, onde será realizada as eleições municipais não poderia deixar de realizar esse grande debate, onde os profissionais em educação e toda a sociedade campo-grandense pudessem ouvir as propostas de cada candidato”, enfatizou o Presidente da FETEMS, Professor Jaime Teixeira.

Alguns usuários das redes sociais criticaram o fato de Jaime Teixeira ser do Partido dos Trabalhadores (PT) , e organizador do evento. "Debate com DNA petista”, escreveu um internauta.

Deixe seu Comentário

Leia Também