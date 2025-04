"Fica bom logo, vovô Jair": Bolsonaro publica vídeo de netos pedindo sua melhora

O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado há duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, para se recuperar de uma cirurgia, publicou em suas redes sociais um vídeo dos netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, desejando sua melhora.

Os dois netos do ex-presidente estão com a família nos Estados Unidos, após Eduardo pedir licença da Câmara por supostamente se sentir perseguido no Brasil e se mudar, por período indeterminado, para o país norte-americano.

“Hoje, recebi uma surpresa que me tocou profundamente: um vídeo dos meus netos, enviado lá dos Estados Unidos. Em meio a tantos dias difíceis nesta UTI, lutando contra as dores e as consequências de mais uma cirurgia, esse gesto enche meu coração de esperança e ternura”, disse o ex-presidente em suas redes sociais.

Na publicação, Bolsonaro destaca que a distância dos netos não é uma escolha própria, mas sim resultado de “uma perseguição implacável”.

“A distância que hoje nos separa não é fruto de escolhas pessoais, mas de uma perseguição implacável que já ultrapassou todos os limites de injustiça. Sobrevivo por um verdadeiro milagre e sigo enfrentando as batalhas que a vida me impõe, uma a uma, com amor da família e carinho de todos”, afirmou.

Confira o vídeo:

