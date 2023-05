Fiems comemora eleição no Paraguai

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, parabenizou o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, e o sul-mato-grossense Gustavo Leite, eleito senador pelo mesmo país.

Segundo uma publicação da Federação nas redes sociais, a expectativa é que a administração paraguaia seja boa e com frutos para nosso Estado. “Que essa conquista venha acompanhada de uma administração excelente, com o estabelecimento e afirmação de parcerias junto a Mato Grosso do Sul”, diz.

Santiago Peña foi eleito nas eleições que ocorreram no domingo (30) no país. Peña defende políticas liberais na economia para estimular empreendedores, atrair investimentos, assim como redução da dívida do Estado por corte de gastos.

