Filiação de Adriane no PP reúne 'pesos pesados' da política

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, realizou na noite desta quinta-feira (1°) sua ‘migração’ para o partido Progressistas (PP). O ato contou com a presença de muitos nomes de peso da bancada, como a senadora Tereza Cristina, presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro e o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira.

Tereza Cristina

Durante as felicitações a Adriane, a senadora comentou que a filiação irá ‘somar’ ao partido. “Seja bem-vinda, Adriane, tenho certeza que você vem para somar com o nosso partido. Vamos estar juntos para fazer o melhor para Campo Grande, nossa querida Cidade Morena”, comentou.

Adriane Lopes

Em sua fala, a prefeita Adriane Lopes quer fazer Campo Grande ser conhecida nacional e internacionalmente através do desenvolvimento.

“Vamos levar o desenvolvimento para o centro do Brasil. Campo Grande será projetada nacionalmente e internacionalmente. Essa gigante que estava adormecida desperta para um novo tempo, agora fortalecida por um partido de representatividade nacional, que tem quase 500 prefeitos pelo país".

Em continuação, Adriane comentou acreditar que agora irá trazer novos projetos para Capital, fortalecendo as políticas públicas.

Gerson Claro

Parabenizando a entrada da prefeita no partido, Gerson Claro ressaltou que a pauta é “entregar resultados”. “Vamos continuar juntos trabalhando por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul. A pauta que levamos para MS é a pauta que entrega resultados. Seja nas questões sociais, na saúde, educação. Campo Grande será a Capital dos resultados com essa parceria”, concluiu.

Vereador Carlão

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão, declarou apoio a Adriane com essa mudança. “O PP vai ajudar muito Campo Grande. Vossa excelência tem o apoio da Câmara Municipal, com essa filiação quem ganha é a Capital, porque o partido tem uma bancada forte na Assembleia, na Câmara e no Senado”, disse.

Barbosinha

Várias autoridades, como Tereza Cristina e o vice-governador Barbosinha, deixaram o convite para o vereador Lídio Lopes, também se filiar ao partido

“Que você traga toda sua experiencia e vivencia ao lado do Lidio. Fica aqui um convite, porque seria uma alegria termos também a sua filiação. Nossa missão é trabalhar para que Mato Grosso Sul continue a crescer, progredir, gerar emprego... Também é um estado com profundo olhar social, progressista, inclusivo, digital e para as pessoas viverem e serem felizes”, finalizou Barbosinha.

Ciro Nogueira

Para o presidente nacional do PP, senador do Piauí, Ciro Nogueira, disse que o partido estará ao lado de Adriane para ‘lutar’ por Campo Grande. “Você já tinha um grupo muito forte na prefeitura, mas pode ter certeza que agora terá seis senadores e 41 deputados para defender seu mandato à frente da prefeitura municipal. Bem vinda, agora você tem um partido político forte, de coragem e que vai estar ao seu lado para lutar por Campo Grande e Mato Grosso do Sul”.

