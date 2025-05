Filiação no PP é estudada por Lídio Lopes

Sem partido desde que o Patriota virou PRD após fusão com o PTB, o deputado estadual, Lídio Lopes, avalia a possibilidade de seguir para o PP, partido da prefeita Adriane Lopes, para disputar a reeleição e fortalecer a base da chefe do Executivo.

Em resposta à jornalista Brunna Paula, o deputado (atualmente sem partido), confirmou que recebeu convites de diversas siglas. “Tem convite do próprio PP, onde está filiada a Adriane. A senadora Tereza Cristina já nos convidou algumas vezes. Tem convite de outros partidos também”, afirmou.

Enquanto não define, Lídio está reforçando as bases que o elegeram no interior para garantir um outro mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “Estou rodando o estado, mantendo minhas bases, que sempre foram muito consolidadas no interior. Estou voltando aos municípios, reforçando esse trabalho”.



A definição de Lídio Lopes deve ser anunciada após a conclusão das negociações de federação entre os partidos. “Tem uma tendência muito forte de eu ir para o PP, para ficar junto com a Adriane e poder tentar ajudá-la também na gestão”.

