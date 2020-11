"Fizemos um bom trabalho", garante Esacheu após votar

O candidato a prefeito Esacheu Nascimento (Progressistas) votou na Escola Municipal Prof. Virgílio Alves de Campos, durante a manhã. Esacheu chegou acompanhado da esposa Bernardette e foi recebido pelo candidato a vice, Venício Leite, e por candidatos a vereador pelo seu partido.

Esacheu não enfrentou filas no local de votação. Após exercer sua cidadania, o candidato fez um balanço do pleito e falou da expectativa no primeiro turno.

"Nós fizemos um bom trabalho. Semeamos nossas ideias por toda Campo Grande. Contamos com apoio de várias lideranças, inclusive o ex-prefeito Alcides Bernal. Caminhando pelos bairros, percebemos um sentimento de mudança muito grande. Estamos confiantes em ir ao segundo turno para disputar essas eleições, olho no olho, e fazermos de Campo Grande uma cidade que possa atender as melhores expectativas dos cidadãos", disse.

