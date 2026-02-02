Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Flávio Bolsonaro avalia lançar Nikolas Ferreira ao governo de Minas

A articulação envolve partidos do centrão e mira um palanque forte no segundo maior colégio eleitoral do país

02 fevereiro 2026 - 11h24Sarah Chaves
Deputado federal Nikolas Ferreira (PL)Deputado federal Nikolas Ferreira (PL)   (Pedro Ladeira/Folhapress)

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a discutir a possibilidade de lançar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Governo de Minas Gerais em 2026, em uma articulação que envolve partidos do centrão. A movimentação ganhou força nos últimos dias e foi tema de conversas com dirigentes do União Brasil e do PP, legendas que integram uma federação.

Segundo aliados, o plano depende diretamente da decisão do atual governador Romeu Zema (Novo), cotado para compor uma eventual chapa presidencial como vice de Flávio. O objetivo seria garantir ao PL um palanque competitivo em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país e considerado decisivo nas disputas nacionais.

Hoje, Zema é pré-candidato ao Planalto e tem como sucessor natural o vice Matheus Simões (PSD), que já declarou apoio a ele. Com isso, integrantes do PL avaliam o risco de o partido ficar sem um nome forte no Estado caso não lance candidatura própria ao governo mineiro.

Apesar do entusiasmo de aliados, Nikolas Ferreira já teria sinalizado, em outras ocasiões, que não tem interesse em disputar um cargo majoritário em 2026. Mesmo assim, o deputado voltou ao centro das articulações por ser visto como um nome de forte apelo eleitoral, com grande alcance nas redes sociais e capacidade de mobilização de rua. O parlamentar foi o deputado mais votado do país em 2022, com 1,47 milhão de votos, e a expectativa no PL é de crescimento em 2026.

Procurado, o coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RN), disse não ter conhecimento das tratativas, mas elogiou o deputado e afirmou que o partido apoiaria uma eventual candidatura.

Caso Nikolas não aceite, o PL avalia outras alternativas em Minas. Entre os nomes citados está o senador Cleitinho (Republicanos), que também aparece em cenários analisados pelo governo federal, enquanto o presidente Lula (PT) busca viabilizar um candidato competitivo no Estado.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias
Política
Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Guilherme Boulos vem a Campo Grande na próxima quinta-feira
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Política
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Vereadores se reuniram para definir a audiência
Política
Votação sobre alta da taxa do lixo é adiada e audiência pública é marcada na Capital
Governador Eduardo Riedel (PP) na ALEMS - Foto: Sarah Chaves
Política
Riedel diz que ano eleitoral traz desafios, mas garante foco em projetos para MS
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Derrubada de veto sobre aumento do IPTU pode parar na Justiça, diz Papy
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
Câmara de Deodápolis responde promotor e nega irregularidades em pagamentos de diárias
Soraya Thronicke, senadora
Política
Soraya reforça atuação transversal com apoio governista, mas descarta ida ao PT
Ex-governador Reinaldo Azambuja (PL))
Política
Reinaldo Azambuja vai à Brasília para discutir chapas do PL nesta quarta-feira
A assinatura aconteceu nesta segunda-feira
Política
Lula assina e envia acordo comercial Mercosul-UE ao Congresso

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica