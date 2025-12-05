Flávio Bolsonaro confirma candidatura à Presidência em 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta sexta-feira (5) que será candidato à Presidência da República em 2026. A confirmação foi feita pelas redes sociais, na legenda ele detalha que sua decisão segue uma orientação direta do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo", escreveu o senador.

Na mensagem, Flávio ainda declarou que o Brasil vive instabilidade e que a democracia estaria “sucumbindo”, além de reforçar o tom religioso ao prometer cumprir sua missão “diante de Deus e do Brasil”.

O encontro entre Flávio e Jair Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e ocorrerá em 9 de dezembro. Antes do anúncio público, o senador conversou com lideranças do PL e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado como possível presidenciável.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apoiou a escolha: “Bolsonaro falou, está falado”, afirmou.

Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e cumpre pena de 27 anos e 3 meses. Além disso, já era inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

