Flávio Dino vence ação contra hospital por morte do filho

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), obteve vitória em uma ação judicial contra o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, relacionada à morte de seu filho Marcelo Dino, aos 13 anos.

A sentença foi proferida pela juíza Acácia Regina Soares de Sá, da 22ª Vara Cível de Brasília, condenando a instituição a pagar R$ 1,2 milhão ao ministro.

Marcelo Dino faleceu em 14 de fevereiro de 2012, e o processo teve 13 anos de tramitação até entrar em trânsito em julgado. Em suas redes sociais, o ministro prestou homenagem ao filho, a quem chama carinhosamente de "peixinho", e afirmou que o valor recebido será doado.

“O que importa é o reconhecimento da culpa do hospital. Espero que essa decretação de responsabilidade tenha resultado no fim dos péssimos procedimentos do Hospital Santa Lúcia, que levaram à trágica e evitável morte de uma criança de 13 anos”, disse Dino.

O ministro também criticou a prioridade de alguns hospitais por estrutura e estética em detrimento da qualidade dos profissionais e do respeito aos pacientes.

Em lembranças emocionadas, Flávio Dino descreveu Marcelo como um garoto forte, alegre, que adorava jogar bola, a escola, o Flamengo, seu cachorro Fred e tocar guitarra, cujo instrumento permanece guardado em sua casa. Hoje, Marcelo Dino teria 27 anos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também