Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Flávio Dino vence ação contra hospital por morte do filho

Hospital Santa Lúcia é condenado a pagar R$ 1,2 milhão por negligência que levou à morte do filho do ministro

11 outubro 2025 - 13h31Carla Andréa, com CNN
Ministro Flávio Dino - Ministro Flávio Dino -   (Foto: Sophia Santos/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), obteve vitória em uma ação judicial contra o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, relacionada à morte de seu filho Marcelo Dino, aos 13 anos.

A sentença foi proferida pela juíza Acácia Regina Soares de Sá, da 22ª Vara Cível de Brasília, condenando a instituição a pagar R$ 1,2 milhão ao ministro.

Marcelo Dino faleceu em 14 de fevereiro de 2012, e o processo teve 13 anos de tramitação até entrar em trânsito em julgado. Em suas redes sociais, o ministro prestou homenagem ao filho, a quem chama carinhosamente de "peixinho", e afirmou que o valor recebido será doado.

“O que importa é o reconhecimento da culpa do hospital. Espero que essa decretação de responsabilidade tenha resultado no fim dos péssimos procedimentos do Hospital Santa Lúcia, que levaram à trágica e evitável morte de uma criança de 13 anos”, disse Dino.

O ministro também criticou a prioridade de alguns hospitais por estrutura e estética em detrimento da qualidade dos profissionais e do respeito aos pacientes.

Em lembranças emocionadas, Flávio Dino descreveu Marcelo como um garoto forte, alegre, que adorava jogar bola, a escola, o Flamengo, seu cachorro Fred e tocar guitarra, cujo instrumento permanece guardado em sua casa. Hoje, Marcelo Dino teria 27 anos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Política
Lula viaja para Roma para abertura do Fórum Mundial da Alimentação
MS consolida posição como potência exportadora e projeta 3&ordm; maior crescimento do PIB
Política
MS consolida posição como potência exportadora e projeta 3º maior crescimento do PIB
48 anos: Constituinte moldou legislativo e traçou ascensão de MS
Política
48 anos: Constituinte moldou legislativo e traçou ascensão de MS
Jorge Messias lidera corrida por vaga no STF após aposentadoria de Barroso
Política
Jorge Messias lidera corrida por vaga no STF após aposentadoria de Barroso
Deputado federal Vander Loubet (PT)
Política
Vander Loubet revela diagnóstico de câncer de próstata
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Carla Zambelli
Política
Contra extradição, Zambelli anuncia greve de fome
Alir Terra Lima -
Cidade
Santa Casa: Descumprimento de contrato e dívida mensal de R$ 12 mi ameaçam assistência
Os condutores terão cinco anos, a partir da entrada em vigor da lei, para se adequar aos requisitos
Política
Condutores de ambulância podem ser reconhecidos como profissionais da saúde
Sede PGE-MS
Política
MS regula transação tributária para facilitar a negociação de dívidas com o Estado

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado