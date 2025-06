Fórum de Gestores Federais é instalado em MS com coordenação de Tiago Botelho

Buscando articular, coordenar e integrar as ações do governo federal junto aos 79 municípios sul-mato-grossenses e ao governo estadual, a Secretaria da Relações Institucionais da Presidência da República instaurou o Fórum de Gestores Federais de Mato Grosso do Sul em Campo Grande.



O Fórum reúne representantes de órgãos da administração pública federal com atuação no estado promovendo mais eficiência na execução de políticas públicas e na aplicação de recursos e funcionará como um espaço permanente de diálogo entre a União e os entes locais.

Durante o evento, o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS), Tiago Botelho, foi eleito como coordenador do Fórum. “O maior objetivo é integrar, dar visibilidade às ações das superintendências e fazer a Caravana Federativa”, afirmou.

Botelho anunciou ainda um grande evento que reunirá os órgãos federais para realizar entregas e apresentar projetos em andamento no estado.



A instalação marca uma nova etapa de aproximação entre Brasília e os territórios, com foco no fortalecimento do pacto federativo. Desde 2023, os investimentos da gestão do Governo Federal já ultrapassam R$ 50 bilhões em Mato Grosso do Sul. Esse valor inclui repasses diretos ao governo estadual, transferências aos municípios, recursos do Novo PAC, Plano Safra e programas sociais como o Bolsa Família, Pé-de-Meia, BPC e seguro-desemprego.



Ilário Marques, secretário especial de Relações Institucionais da Presidência da República destacou o papel estratégico do Fórum como instância de articulação direta do governo federal nos estados: “No Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho terá essa importante missão de articular as várias frentes do governo federal. Tiago tem as portas abertas na Casa Civil e saberá com maestria conectar o MS a Brasília. Voltaremos em breve com a Caravana Federativa”, garantiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também