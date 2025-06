Frente evangélica pode ser retomada na Câmara Municipal de Campo Grande

Durante reunião com o vereador Papy (PP), presidente da Casa de Leis, o deputado federal Luiz Ovando que está passando pelas casas Legislativas do estado com o intuito de reforçar a presença evangélica, pediu a volta da Frente na Casa de Leis.

Papy, que é um dos oito vereadores evangélicos, se comprometeu a retomar a Frente Evangélica, que ele fazia parte antes de assumir a presidência. “Eu acompanho a frente evangélica há bastante tempo. Inclusive, neste ano, estive lá na abertura. Eu gosto do modelo e na última legislatura, a gente fez a Frente Ampla. Mas eu concordo que ela deveria ser específica. A gente fez uma que a gente chamou de Frente Ampla da Família, para englobar católico e evangélico. Acho que a gente está numa boa hora, há um bom campo aqui para trabalhar. Essa questão das reuniões, verticalizar com Brasília. Eu me coloco à disposição para fazer”, pontuou Papy.

Luiz Ovando explicou que vai visitar outras Casas Legislativas para fortalecer a Frente Evangélica no Poder Legislativo. “Se a gente conseguir abrir nas Câmaras maiores e nas Câmaras de cidades médias, se a gente for fazendo essa campanha, vai caminhando para que a gente possa fortalecer exatamente comportamentos e ações”, afirmou o parlamentar federal.

O deputado Luiz Ovando que é do mesmo partido da prefeita Adriane Lopes aproveitou o encontro para conversar sobre o relacionamento entre Executivo e Legislativo.

