G10 indica três nomes para compor comissão importante na Assembleia

O maior bloco da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul indicou três nomes para compor a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis. De acordo com o líder do bloco "G10", deputado Márcio Fernandes, ainda não há nomes para quem será o presidente da Comissão.

Os nomes anunciados para compor a CCJR foram os deputados Junior Mochi, Antônio Vaz e Pedro Pedrossian como titulares. "Eu farei parte da comissão como suplente, juntamente com Professor Rinaldo e Neno Razuk", escreveu Márcio Fernandes.



Atualmente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) é constituída por 10 membros. Outras comissões já tem membros definidos, no entanto, Márcio destaca que cada parlamentar terá que articular os votos para presidir a comissão.

As 16 comissões permanentes da Assembleia Legislativa têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições distribuídas pelo presidente da Casa de Leis.

Conforme relatório apresentado em dezembro de 2022, tramitaram na CCJR 307 Projetos de Lei, 5 Projetos de Emenda Constitucional, 13 Projetos de Lei Complementar, 13 Projetos de Decreto Legislativo, 83 Projetos de Resolução, 5 Vetos em 38 reuniões no último ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também