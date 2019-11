Garantia da Lei e da Ordem poderá ser usada em invasões

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta segunda-feira (25) um projeto de lei para permitir operações da Garantia de Lei e da Ordem (GLO) em reintegrações de posse nas áreas rurais.

De acordo com o presidente, medida é necessária porque os governadores protelam o pedido. “Quando marginais invadem uma propriedade rural, o juiz determinando a reintegração de posse, como sempre os governadores protelam isso, quase sempre, quase como regra eles protelam isso. Pode ser um governador, ou o próprio presidente poderia, pelo nosso projeto, criar a GLO rural, para tirar o cara da propriedade. O cara invade a fazenda, queima o gado, depreda patrimônio, mata animais e fica por isso mesmo”, disse.

Bolsonaro também explicou as consequências que esse atraso pode trazer as operações. “Já tem [uma reintegração em] um estado aí que está no nosso colo para resolver, depois de 8 anos que os caras invadiram fica mais difícil fazer a reintegração de posse, tem que ser algo urgente. Se você dá uma resposta urgente, você inibe os demais que, por ventura, queiram fazer aquilo [invadir]” afirmou.

As equipes da GLO só funcionam por ordem direta do presidente em casos que as forças tradicionais de segurança pública se esgotam no combate de alguma operação.

Recentemente, Bolsonaro propôs novas normas na GLO, isentando agentes de punições durante operações.

