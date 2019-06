General Carbonell assume Diretoria de Coordenação de Itaipu

O general Luiz Felipe Carbonell é o novo diretor de Coordenação de Itaipu, após dois anos na Assessoria de Informações ele volta à usina e assume o novo cargo no lugar do engenheiro Newton Kaminski. A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (11).

O mandato vai até 16 de maio de 2022, a data da posse não foi definida, mas deve ocorrer ainda nesta semana. Antes de ser nomeado para assumir uma pasta de diretor na Itaipu, Carbonell estava à frente da Secretaria de Segurança do Paraná. Ele pediu exoneração do cargo em abril, logo depois de receber o convite para retornar à binacional.

Ele é o terceiro militar nomeado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albulquerque, a assumir um cargo de diretor na binacional. O primeiro foi o próprio general Silva e Luna e o segundo foi o vice-almirante Anatalício Risden Júnior, que ocupa a pasta de diretor financeiro executivo. Ambos foram nomeados no dia 21 de fevereiro deste ano.

Quem é Carbonell

Com 64 anos e natural de Porto Alegre, Carbonell iniciou a carreira no Exército em 1974, na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro. Já serviu no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, e foi chefe da Seção de Comunicação Social da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti.

