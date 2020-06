Geraldo Resende e Pedrossian Neto ficam nas secretarias

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, (PSDB) e o secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, (DEM), permanecem à frente das respectivas secretarias após rumores de saída para disputar as próximas eleições municipais.

Resende seria candidato à prefeitura de Dourados, e Pedrossian Neto, possivelmente o nome do DEM para vice do prefeito Marquinhos Trad. Os dois ocupam cargos de extrema importância em meio à pandemia: saúde e economia.

Geraldo comanda as ações de combate ao coronavírus no Mato Grosso do Sul. Ele atendeu ao pedido do governador Reinaldo Azambuja de permanecer na linha de frente da saúde no Estado. Pedrossian Neto lidera ações voltadas à economia de Campo Grande e, após filiar-se ao DEM, foi visto como potencial nome para ser o vice do prefeito.

O secretário da Sefin disse ao JD1 Notícias nesta manhã que fica, deixando a atual vice-prefeita Adriane Lopes (PATRI) e o ex-secretário Carlos Alberto Assis (PSDB) na disputa pela posição.

Deixe seu Comentário

Leia Também