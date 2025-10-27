Menu
Política

Gerson Claro ressalta avanço da regionalização da saúde pública em MS

Deputado esteve em Dourados, ao lado de Riedel, onde foi entregue a primeira etapa do Hospital Regional e a assinatura de ordens de serviço para novas obras de infraestrutura

27 outubro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Agenda aconteceu nesta segunda-feira   (Foto: Divulgação )

Acompanhando o governador Eduardo Riedel nas inaugurações e vistorias de obras no município de Dourados,  o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP),  destacou o papel da Assembleia Legislativa na consolidação da regionalização da saúde pública em Mato Grosso do Sul, reforçando a importância da nova unidade hospitalar para o atendimento de toda a região.

“Sem dúvida, a saúde é um compromisso tripartite, do Governo, da Assembleia e das prefeituras. Nós recebemos as demandas na Assembleia, levamos ao Executivo e discutimos com os municípios. Essa regionalização vem sendo construída há muito tempo e hoje dá um passo essencial aqui em Dourados. São 34 municípios que passam a ter atendimento de média complexidade na própria região, evitando deslocamentos e garantindo um cuidado completo mais perto de casa”, afirmou Gerson Claro.

A programação, realizada nesta segunda-feira (27), incluiu a vistoria do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, a inauguração da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados e a assinatura de ordens de serviço para novas obras de infraestrutura na cidade.

Além das ações na área da saúde, a comitiva acompanhou o andamento das obras do novo terminal do aeroporto, que recebe investimentos de R$ 39 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com contrapartida do Governo do Estado e da Prefeitura de Dourados.

Durante a visita, Gerson Claro também destacou a importância da união institucional entre os poderes para viabilizar projetos estruturantes e de impacto para a população.

“Estamos aqui para renovar o nosso compromisso. A Assembleia Legislativa tem sido palco de grandes debates, mas quando o tema é o interesse público e a construção de políticas que melhorem a vida das pessoas, não deixamos que nenhuma questão partidária se sobreponha. Em nome de todos os deputados, reafirmo nosso compromisso com o Governo do Estado para continuar trabalhando com responsabilidade por esse Mato Grosso do Sul que cresce e se desenvolve com equilíbrio”, declarou.

