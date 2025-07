Gerson Claro aponta PPP do Regional e obras na BR-163 no 1º semestre da ALEMS

Sarah Chaves, com ALEMS

Em balanço das atividades parlamentares desenvolvidas no primeiro semestre de 2025, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), destacou semestre de trabalho e "entrega a população", mesmo em meio a embates políticos.

Entre as ações de destaque, Gerson Claro citou a reunião com representantes da empresa Motiva, responsável pela execução das obras na BR-163, previstas para iniciar em 1º de agosto; a consolidação da Rota da Celulose; e o projeto de regionalização da atenção hospitalar, que será implementado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) no Hospital Regional Rosa Pedrossian.

De acordo com os dados divulgados, foram protocolados 216 projetos de lei, dos quais 92 foram aprovados, 55 retirados de pauta e 191 seguem em tramitação. O período também foi marcado pela realização de 75 sessões plenárias, sete audiências públicas, nove seminários, três visitas oficiais e seis visitas escolares. No total, os parlamentares apresentaram 2.208 proposições entre indicações, moções, requerimentos e emendas.

“Mesmo diante de momentos de debate acalorado, em que os deputados expressaram seus posicionamentos políticos e partidários, conseguimos avançar com importantes entregas à população”, avaliou o presidente.

Ele também ressaltou o fortalecimento do programa MS Ativo, que aproxima o Governo do Estado das lideranças municipais na construção de políticas públicas mais eficazes.

“No caso do MS Ativo, os prefeitos e vereadores vêm até a Assembleia apresentar suas demandas, que depois são levadas ao Executivo. Essa ponte fortalece a democracia e a efetividade das ações”, explicou.

A expectativas para o segundo semestre é o desdobramento da taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“É um tema que certamente exigirá muitos debates. Defendo que o caminho seja o diálogo. Por isso, precisamos tratar a Lei da Reciprocidade Comercial, sancionada recentemente, como uma alternativa necessária frente às barreiras internacionais”, destacou.

Aprovada no Congresso Nacional, a Lei da Reciprocidade autoriza o governo brasileiro a adotar contramedidas em relação a países ou blocos econômicos, como os Estados Unidos e a União Europeia, que impuserem restrições às exportações nacionais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também