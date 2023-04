Gerson Claro crítica "populismo tributário"

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, alguns setores políticos se contradizem ao defenderem a redução da carga tributária dos impostos cobrados pelo Estado e ainda assim, exigir do Governo a concessão de altos percentuais de reajustes salariais ao funcionalismo público.

"São manifestações demagógicas de quem está em busca de likes nas redes sociais e estão desconectados da realidade. A gestão pública não é uma ilha da fantasia onde dinheiro dá em árvore. Sem as contas equilibradas, não é possível manter a máquina pública, prestar os serviços essenciais e fazer os investimentos necessários em obras", comentou o parlamentar.



Ainda de acordo com o deputado, a Assembleia Legislativa é parceria do desenvolvimento do Estado. "Por acordo de liderança, temos votado de forma rápida as propostas do Executivo que trazem ações positivas nesta direção", afirma Gerson Claro.

"Há uma discussão nacional da reforma tributária. Temos de ficar atentos para garantir os interesses do Estado, validando e preservando nossa política de incentivos fiscais", avaliou.

