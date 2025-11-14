Menu
Gerson Claro defende manutenção da alíquota de ICMS em 17%

Deputado destaca estratégia fiscal responsável e crescimento econômico de MS com alíquota de ICMS mais baixa do país

14 novembro 2025 - 16h49Taynara Menezes
Gerson Claro destacou que, ao manter a alíquota de 17%, o estado deixou de arrecadar entre R$ 800 milhões

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), reafirmou sua posição contra o aumento de impostos e elogiou a manutenção da alíquota do ICMS em 17%, a mais baixa do país. Ele ressaltou que essa medida evita sobrecarregar o setor produtivo e as famílias, ao contrário de outros estados que elevaram suas alíquotas para mais de 20%.

Gerson Claro destacou que, ao manter a alíquota de 17%, o estado deixou de arrecadar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão, mas preferiu adotar medidas de contenção de gastos e racionalização da máquina pública. "A política fiscal do governo estadual é responsável e técnica, garantindo investimentos sem aumentar impostos", afirmou.

O deputado também destacou o crescimento econômico de MS, com um PIB de R$ 184,4 bilhões em 2023 e um crescimento de 13,4%, o segundo maior do Brasil. Ele atribuiu esse desempenho ao avanço de setores como agropecuária, indústria e serviços, provando que é possível crescer com uma carga tributária mais baixa.

Financiamento e investimentos

Na terça-feira (11), a ALEMS autorizou o Estado a contratar um financiamento de R$ 950 milhões para investimentos em infraestrutura, sem elevação de impostos. O governador Eduardo Riedel segue com a política de evitar aumentos tributários e garantir a estabilidade fiscal.

"É importante deixar clara a palavra investimento. Só existe a possibilidade de pegar o financiamento porque tem capacidade de pagar. Você tem uma análise pelo Tesouro Nacional, pelo banco que dá o empréstimo. Esse empréstimo é oferecido para quem tem muita capacidade de pagamento”, concluiu.

