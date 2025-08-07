Gerson Claro destaca vantagens comerciais da Rota Bioceânica em missão na Ásia

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), faz parte da comitiva do Governo do Estado em uma missão à Ásia com o objetivo é expandir mercados para os produtos do estado, atrair investimentos e divulgar a Rota Bioceânica, que conecta o Brasil ao Pacífico por meio de portos no Chile.

A agenda começa pela Índia, e segue para o Japão e Singapura até a próxima semana. "O Mato Grosso do Sul se posiciona como protagonista nesse novo cenário global, e a presença do Parlamento estadual em uma missão como essa é fundamental para garantir a construção de uma política de desenvolvimento duradoura, com base em parcerias internacionais sólidas", destacou Gerson Claro.

Na Índia, a comitiva já se encontrou com empresários e autoridades locais, destacando a Rota Bioceânica como um corredor comercial que pode reduzir o tempo de entrega entre os continentes em até 25% e reduzir custos logísticos.

Em Mumbai, a missão apresentou a Rota Bioceânica a grandes empresas como a Mahindra e se reuniu com o governo de Maharashtra. O impacto da proposta gerou interesse devido às vantagens logísticas de Mato Grosso do Sul.

Além de Gerson Claro, a missão conta com o governador Eduardo Riedel, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o secretário Jaime Verruck, o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Maurício Saito, e o diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim.

