Gerson Claro diz que pais também "têm responsabilidade"

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, comentou durante o lançamento de programa de reforço da segurança nas escolas, nesta quarta-feira (12), que além das medidas aplicadas pelo governo, os pais dos alunos deverão ‘fazer sua parte’.

“O poder público tem que fazer a sua parte, mas não se isenta a responsabilidade dos pais. Não é aceitável que eles terceirizem a criação dos filhos. Antes de jogar a responsabilidade do Estado e da escola, temos que fazer a nossa parte dentro de casa. Por favor, verifique o celular do seu filho, a rede social dele”, destacou Claro.

Para o deputado é preciso agir com serenidade, buscar boas práticas recomendadas por especialistas em segurança, com foco no trabalho de inteligência para abortar qualquer ameaça de invasão ou agressão a alunos, professores e funcionários das escolas.

Ainda durante sua fala, Gerson Claro destacou que chegou a conversar com professores e pediu para que os pais ‘cuidem e controlem’ o que seus filhos vêem nas redes sociais.

