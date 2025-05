Gerson Claro é convidado para a abertura do "Jubileu das Autoridades"

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), recebeu nesta quarta-feira (14) o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, e recebeu convite oficial para a cerimônia de abertura do cronograma do “Jubileu das Autoridades”.

Na tradição cristã, o jubileu representa um período especial de renovação espiritual, perdão e reconciliação, e tem comemorações ainda mais significativas a cada 25 anos.

“Estamos muito honrados em receber este convite, que reforça a importância da tradição católica em uma celebração voltada à espiritualidade e à fé. A Assembleia não poderia ficar de fora e reafirma sua parceria com a Arquidiocese”, afirmou o deputado.

Durante a visita, Dom Dimas também estendeu o convite para o Congresso Nacional da União de Juristas Católicos, realizado nos dias 22 e 23 de maio. “É sempre importante contar com a parceria da ALEMS para um evento deste porte. São pautas relevantes para a sociedade”, completou o arcebispo.

