Gerson Claro é homenageado na Câmara Municipal

Sarah Chaves, com informações da Câmara Municipal

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Gerson Claro, recebeu na manhã desta terça-feira (2), moção de congratulação na Câmara Municipal de Campo Grande pela sua trajetória profissional.

A honraria foi proposta pelo vereador William Maksoud e entregue na presidência, juntamente com o vereador Carlos Augusto Borges, Carlão, presidente da Câmara Municipal.

O deputado destacou a honra em receber a homenagem. “Nós realizamos um trabalho com bastante articulação, levando os problemas da Capital para a Assembleia e contribuindo também. A gente que faz política comprometida com resultado. Os vereadores William e Carlão tem compromisso com a política e levam melhorias de qualidade à vida das pessoas”, disse Gerson Claro.

O presidente Carlão recordou que o deputado estadual veio das bases, de origem humilde, e obteve conquistas pelo seu trabalho. “É uma homenagem singela, mas importante. O deputado estudou, se dedicou, ajudou as pessoas e é um dos homens mais importantes do Estado. A Câmara faz uma homenagem justa para uma pessoa que vem destacando e trabalhando pela população”, ressaltou.

Histórico

Gerson Claro começou sua carreira como educador, lecionando para crianças do primeiro ao quinto ano no município de Sidrolândia. Ingressou na Faculdade de Direito, graduando-se em 2002. Logo em seguida, aprimorou seus conhecimentos com pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo.

Foi diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). Foi nomeado diretor-presidente do Detran-MS em 2015.

Gerson Claro foi eleito deputado estadual em 2018, pelo Progressistas. Reeleito para seu segundo mandato, Gerson foi escolhido presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Deixe seu Comentário

Leia Também