Gerson Claro é o deputado estadual melhor avaliado em pesquisa

Entre os 24 deputados estaduais que legislam em prol da população em atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP) foi o mais bem avaliado em pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking, realizada entre os dias 19 e 25 de maio.

O presidente da Casa de Leis teve avaliação de melhor atuação entre 3 mil entrevistados, alcançando 13% dos votos. Paulo Corrêa (PSDB) foi o segundo melhor avaliado com 10%. No entanto, a maior porcentagem foi para 25% de pessoas que não souberam avaliar a atuação parlamentar.



Os entrevistados apontaram ainda os maiores problemas do estado, que devem ser sanados pelos deputados e pelo governador. A melhoria na saúde e falta de médicos e exames despontam com a maior reclamação, 45,80%. Outros 17,20% afirmaram que o maior problema são os pedágios, com destaque para a BR-163. Junto a isso, 15% reclamou da falta de duplicação das rodovias.

Esses são problemas, quando trabalhados podem ajudar que demais deputados, que estão abaixo na lista, sejam melhor avaliados.

A pesquisa realizada em 30 municípios de MS, possui um intervalo de confiança de 95% e margem de erro máxima de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos.





