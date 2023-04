Gerson Claro entrega demandas de Sidrolândia à Riedel

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, e o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foram recepcionados na manhã desta terça-feira (4) no gabinete do governador Eduardo Riedel para a entrega de um documento com as demandas da prefeita do município para o biênio 2023/2024.

Dentre as reivindicações está a duplicação da BR-060 no trecho entre o trevo de acesso à JBS e a construção de 3 rotatórias no Bolicho Seco, na entrada da MS-258 e em frente da JBS.

"Essas intervenções na BR-060, que é uma rodovia federal, vão exigir articulação com a bancada no Congresso Nacional visando garantir recursos de emendas para o DNIT executar as obras ou o próprio Estado, por delegação federal”, explicou Gerson.

Segundo o deputado, as rotatórias são essenciais para garantir a segurança de quem passa pelo local, além de garantir uma melhor fluidez no trânsito da rodovia.

Vanda também destacou a importância da duplicação da BR-060, já que a área é de importância estratégica para o município.

“No trecho, que serve de acesso ao Parque de Exposição, está instalado o Corpo de Bombeiros, além de várias empresas e uma instituição universitária. O projeto deve contemplar também uma ciclovia já que há um grande contingente de trabalhadores que usam bicicleta como meio de transporte para o serviço”, detalhou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também